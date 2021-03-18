В Белгороде пострадала пассажирка автобуса

Всего за день в регионе произошло три серьезных ДТП Фото: "КП" Архив

Происшествие случилось в среду, 17 марта, в районе дома №109 «А» на проспекте Богадана Хмельницкого в Белгороде. По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса «ПАЗ» двигался слишком быстро и в какой-то момент быстро затормозил. В результате находившаяся в салоне 28-летняя пассажирка упала и получила травму.

Всего за день в регионе произошло три серьезных ДТП. В Красногвардейском районе около пяти часов утра 42-летний водитель микроавтобуса «Опель Вивара» съехал в кювет и врезался в столб - погибла 73-летняя пассажирка. Никто из находившихся в салоне людей больше не пострадал.

В Грайворонском городском округе около четырех часов дня в автоаварию попала 43-летняя женщина за рулем «Мерседес Бенц». По предварительным данным, она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в кювет. Иномарка протаранила дерево и перевернулась. Автомобилистка получила травмы.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 678 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за рулем попались 17 человек и еще четверо лишенных прав. К ответственности также привлекли 95 водителей, не пропустивших пешеходов. За переход дороги в неположенном месте штрафы получили 169 человек. Еще 21 нарушили правила перевозки детей. Шестерых привлекли за выезд на встречную полосу и 32 за тонировку.