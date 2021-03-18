В Белгороде откроют детский сад «Ладушки»

На строительство здания площадью 3 189 квадратных метров потрачено 147 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По адресу ул. Апанасенко, 54 а совсем скоро начнет работу детский сад «Ладушки». Он станет филиалом расположенного через дорогу детсада № 16.

На строительство здания площадью 3 189 квадратных метров потрачено 147 миллионов рублей.

В дошкольном образовательном учреждении будут функционировать семь разновозрастных групп, три из которых - ясельные.

Также в новом здании оборудованы музыкальный и спортивный залы, лингафонный кабинет, сенсорная комната, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда.

На сегодняшний день на объекте завершены строительные и отделочные работы. Выполняется сборка и установка детской мебели для игровых и спален.

До конца мая должны закончить благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время начнется подготовка документов для получения ДОУ «Ладушки» лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Напомним, в 2021 году в регионе в рамках нацпроекта «Демография» построят шесть детских садов. Ввод этих учреждений даст дополнительно почти 700 новых мест для дошкольников.