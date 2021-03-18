Белгородские спасатели освободили застрявшую в качелях девочку

Спасатели спилили переднюю часть перегородки на качелях, и беспрепятственно освободили девочку. 31.mchs.gov.ru.

Необычный звонок поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу Старого Оскола.

Оказалось, что возле дома № 37 микрорайона Королева в беду попала 10-летняя девочка.

Она гуляла вместе с дедушкой, решила покататься на качелях, но самостоятельно выбраться из металлической конструкции не смогла.

Прохожие вызвали спасателей, чтобы освободить ребенка.

В результате прибывшие к месту происшествия огнеборцы пожарно-спасательной части № 6 спилили переднюю часть перегородки на качелях, и беспрепятственно освободили девочку.

В настоящий момент здоровью ребенка ничто не угрожает.