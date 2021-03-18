Белгородец похитил деньги у собутыльника

53-летний гость похитил из тумбочки 16 тысяч рублей и ушел домой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
69-летний житель Белгорода лишился 16 тысяч рублей по вине своего знакомого.
По предварительным данным, мужчины вместе распивали спиртные напитки. После застолья хозяин квартиры уснул. Воспользовавшись ситуацией, 53-летний гость похитил из тумбочки 16 тысяч рублей и ушел домой.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска, деньги злоумышленник впоследствии потратил.
Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) ему грозит до пяти лет лишения свободы.