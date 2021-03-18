«Пушкин-Party»: в Белгороде отметят Всемирный день поэзии

Все неравнодушные ценители поэзии смогут выступить перед публикой. Афиша Пушкинской библиотеки-музея.

Праздничное мероприятие состоится 20 марта в Пушкинской библиотеке-музее

Хотите послушать классическую и современную поэзию? Хотите сами прочесть любимое стихотворение? Тогда вам ни в коем случае нельзя пропустить празднование Всемирного дня поэзии, которое будет проходить на «Пушкин-Party» в Пушкинской библиотеке-музее на проспекте Ватутина, 4.

В программе вечера: поэтические и театральные выступления, интеллектуальные и настольные игры, электронная и живая музыка, увлекательные лекции и выставки и, конечно, много-много поэзии и кофе!

Как рассказали «КП» в библиотеке-музее, вход на мероприятие свободный.

И самое главное: все неравнодушные ценители поэзии смогут выступить перед публикой. Неважно, что вы хотите прочесть, стихотворение Александра Сергеевича или собственное творение, вы можете сделать и то, и другое.