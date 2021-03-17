В Белгороде воспитанники Росгвардии приняли присягу кадета

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

На базе ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области состоялась торжественная церемония приведения юных воспитанников росгвардейских классов к кадетской присяге. Более 30 пятиклашек подшефной школы дали клятву на верность Родине. Мероприятие состоялось в канун празднования 210-летия образования войск правопорядка и 5-летия образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Кадетские классы по линии ОМОН созданы в 37 школе Белгорода в 2013 году. На сегодняшний день движение объединяет более пятисот школьников. Удостоверения и первые погоны кадетам вручил заместитель командира ОМОН регионального Управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий Мединцев.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

- Теперь у вас особый статус и большой кредит доверия. Действующие росгвардейцы и ветераны для вас как старшие братья, на которых вы должны равняться. Надеюсь, что вы с достоинством и честью будете нести звание кадета Росгвардии и в дальнейшем свяжете свою судьбу с профессиональной защитой нашей Родины, - сказал полковник.

Учащихся также поздравил руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Белгородской митрополии отец Виктор. Он отметил, что торжественная клятва является одним из важнейших событий в жизни каждого кадета и пожелал ребятам с честью носить кадетскую форму.