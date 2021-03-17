В 2021-м году обновят почти всю разметку на дорогах Белгорода

Общая площадь горизонтальной разметки, которую необходимо нанести 89,3 тысячи квадратных метров. beladm.ru

«Краска закуплена в полном объеме. С 15 апреля, если позволит погода, начнем наносить разметку на дорогах», - поясняет директор МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Александр Немыкин.

«В первую очередь готовим такие участки, как ул. Заслонова, Урожайная, Менделеева, III Интернационала, Портовая, Везельская, парковки по Попова, Вокзальной, Преображенской, Песчаной, Белгородскому проспекту».

«Краску будим наносить на те участки улично-дорожной сети, где асфальтовое полотно старше пяти лет. Если дорога после капремонта, то разметка наносится пластиком – гарантия на него один год».

Общая площадь горизонтальной разметки, которую необходимо нанести 89,3 тысячи квадратных метров. В списке – 158 объектов.