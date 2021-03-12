Белгородские пограничники нашли свыше двух кг марихуаны в коробках для детского питания

К уголовной ответственности могут привлечь как водителя автобуса, так и человека, передавшего ему свертки с наркотиками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В автобусе марки VAN HOOL украинской регистрации сообщением «Бердянск (Украина) – Москва в багажном отделении белгородские пограничники обнаружили сумку с личными вещами.

По словам водителя, ее попросил передать неизвестный гражданин за денежное вознаграждение.

При совместном с сотрудниками Белгородской таможни осмотре в сумке нашли три свертка, обернутые в прозрачную пленку с сыпучим веществом коричневого цвета, которые находились в упакованных картонных коробках детского питания. В результате экспертизы выяснилось, что в свертках находилось наркотическое средство – свыше 2,6 кг марихуаны.

Как сообщили «КП» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, на сегодняшний день ведется расследование, по итогам которого к уголовной ответственности могут привлечь как водителя автобуса, так и человека, передавшего ему свертки с наркотиками, чья личность выясняется.