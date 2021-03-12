142 жителя Белгородской области вылечелись от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели – 28258 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтверждённым COVID-19.

Это житель Белгорода 1940 года рождения, проходивший лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, а также житель Старооскольского городского округа 1963 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 94 пациента заболели, а 142 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32581 человек, выздоровели – 28258, умерли – 516.