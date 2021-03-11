Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32487 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтверждённым COVID-19.

Это жительница Белгорода 1943 года рождения, проходившая лечение в Детской областной клинической больнице, а также жительница Старооскольского городского округа 1946 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

За это же время 90 пациентов заболели, а 257 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32487 человек, выздоровели – 28116, умерли – 514.