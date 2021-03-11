Белгородские пожарные и спасатели освободили 9-летнего ребенка

Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.

Минувшим вечером в службу спасения по телефону «112» стали поступать звонки от обеспокоенных прохожих. Они сообщали о том, на подоконнике внутри комнаты за закрытым окном квартиры на пятом этаже дома на улице Щорса стоит мальчик.

Очевидцы опасались того, что ребенок может открыть окно и случайно упасть.

Незамедлительно на место прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 2 и спасатели города Белгорода.

Сотрудники МЧС одновременно стали разворачивать пожарную автолестницу по направлению к окну 5-го этажа, а также поднялись к квартире, чтобы попытаться попасть внутрь через входную дверь. Но выяснилось, что замок двери сломан изнутри, а 9-летний ребенок находится в квартире один.

Тогда один из пожарных, взобравшись по автолестнице, через окно попал внутрь комнаты, убедился, что жизни мальчика ничего не угрожает и успокоил ребенка.

В этот момент домой вернулась встревоженная мама, которая ненадолго оставила мальчика одного. Спасатели аккуратно вскрыли замок, после чего мать попала в квартиру. Спасательная операция заняла около 15 минут. В результате ЧП ребенок не пострадал.