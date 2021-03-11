В Белгородской области сбитый скрывшимся водителем пешеход умер в больнице

Автоавария произошла 10 марта примерно в полночь на улице Гвардейская города Валуйки. В районе дома №12 автомобиль, предположительно легковой, сбил 35-летнего мужчину и скрылся. Пешехода с травмами доставили в больницу. Впоследствии мужчина умер в реанимационном отделении.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению личности водителя, оставившего место происшествия. Всех, кому известно, где может находиться разыскиваемый или его машина, просят позвонить в полицию. Телефоны дежурной части в Валуйках: 8 (47236) 3-32-70, 3-31-59. Номера региональной Госавтоинспекции: 8 (4722) 35-28-32, 26-42-30.