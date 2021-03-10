Белгородец украл 280 газосиликатных блоков

Мужчина повредил шиферный лист и проник в гараж, где обнаружил стройматериалы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летний житель Белгорода обворовал гараж в селе Ерик, и теперь может отправиться в тюрьму.

По предварительным данным, проходя мимо неогороженного участка индивидуального жилищного строительства, мужчина повредил шиферный лист и проник в гараж, где обнаружил стройматериалы.

На следующее утро он нашел покупателя, который на грузовом автомобиле «КамАЗ» вывез 6 метров металлических труб и 280 газосиликатных блоков. Полученные деньги злоумышленник истратил на свои нужды.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы.