«Умный город-2021» пройдет в Белгороде

Белгород. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

15 – 16 апреля в Белгороде состоится всероссийский форум «Умный город: Инструкция по применению». Одной из ключевых тем для двухдневной дискуссии станет запуск нового сервиса для улучшения коммуникации между городами и их жителями - общероссийской платформы по голосованию за объекты благоустройства.

По всей стране, и в Белгороде в частности, голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая этого года.

В результате жители нашего региона, как уверяет сайт Правительства области, смогут не только отобрать территории, но и следить за статусом реализации объектов-победителей, включая общение с кураторами проектов.