В Белгороде ужесточат меры за неправильную парковку авто. Фото: "КП" Архив

В Белгороде намерены усилить контроль за водителями-нарушителями, которые паркую свои авто в неположенном месте. Теперь за такую парковку автомобиль увезут на спецстоянку и вернут его только после уплаты штрафа и услуг за хранение на парковке самого автомашины.

Оплата парковки почасовая: категории А и М — 18 рублей/час, категорий В и D (до 3,5 тонны) — 36 рублей/час, категории D (более 3,5 тонны), С, ВЕ, СЕ, DE — 73 рублей/час, негабаритный автомобиль — 109 рублей/час.

Отметим, что самое распространенное нарушение, за которое будут строго наказывать – парковка на пешеходных переходах и тротуарах. Также ужесточат контроль за нарушителями, которые оставляют свои автомобили на остановках общественного транспорта, мешая при этом пешеходам и другим водителям.