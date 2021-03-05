Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школе Белгородской области

Валуйская прокуратура нашла нарушения организации питания в Селивановской общей школе. Как сообщили в ведомстве, для питания детей была использовали продукты без обязательного наличия сведений об оценке соответствия, маркировки и документов, подтверждающих факт и место ее приобретения. Они должны сохраняться в течение семи дней после полного использования продукции.

В пищеблоке использовали деформированную и поврежденную посуду. В обеденном зале проверяющие обнаружили разбитое покрытие, из-за чего нельзя хорошо проводить дезинфекцию.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. Его направили в территориальный отдел Роспотребнадзора по области. Директору школы внесли представление для устранения нарушений.