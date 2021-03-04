В Белгородской области потеплеет до +5 градусов

Снег потихоньку тает. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным белгородских синоптиков, 5 марта на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью повсеместно, а днем местами - небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица. Ветер западной четверти от 5 до 13 м/с. Столбик термометра ночью покажет от 2º мороза до 3º тепла, днем воздух прогреется до 0-5º тепла. В самом Белгороде ожидается от 0 до 2º тепла в темное время суток, а днем 2-4º тепла.

Из-за плюсовой температуры лед на водоемах продолжает стремительно терять свою прочность. Поэтому ГУ МЧС по Белгородской области призывает жителей региона не выходить на лед и особенно проконтролировать поведение детей.