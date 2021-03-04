Для белгородских студентов построят общежитие квартирного типа

В Белгороде для студентов построят современное общежитие квартирного типа. Как сообщили в пресс-службе облправительства, общая площадь здания составит 7056,2 квадратных метров. Оно будет рассчитано на 252 человека. Всего постоят и оборудуют 85 квартир, включая адаптированное жилье для студентов с ограниченными возможностями. Также в общежитии разместится блок культурно-бытового обслуживания, помещения для работы кружков, холл и аудитории.

Начнется строительство в май 2021 года. В БелГУ сообщили, что на реализацию проекта из федерального бюджета было выделено более 380 миллионов рублей.