Со следующей недели некоторые коронавирусные ограничения могут снять

Масочный режим сохранится. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Белгородской области заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Как сообщили на совещании в облправительстве, за минувшую неделю COVID-19 диагностировали у 778 белгородцев. Цифра ниже, чем в середине февраля. Тогда зараженных было больше 1000. В общей сложности инфекцию подхватил 31 541 житель региона. Темпы прироста уже на протяжении двух месяцев не превышают 1%.

Поэтому санитарные врачи предлагает рассмотреть возможность снятия ограничений по посещению гражданами культурно-досуговых мероприятий со следующей недели. При этом залы должны быть заполнены не более 70%. А вот запрет на дискотеки, ночные клубы и кальянные продолжит действовать. Сохранятся также пока ограничения для лиц старше 65 лет, масочный режим, контроль температуры.