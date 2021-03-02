Житель Белгородской области убил приятеля жены из-за ревности

Следователи Старого Оскола возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве ( ч.1 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, молодой человек поссорился с женой и какое-то время жил у родных. Ночью 27 февраля подозреваемый выпил, а потом поехал к супруге, чтобы помириться. Однако в доме он застал там другого мужчину. Из-за ревности между случилась драка. Оскольчанин дважды ударил ножом приятеля жены в спину и повредили оба легких. 36-летний потерпевший скончался на месте.

- Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз для оперативного и всестороннего расследования уголовного дела. Суд отправил обвиняемого под под стражу, - добавили в ведомстве.