В Белгороде отремонтируют еще одну спортплощадку. Фото со страницы Вконтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

Еще одна спортивная площадка будет отремонтирована в Белгороде. Об этом горожанам сообщил на своей странице в соцсети Юрий Галдун. «До 1 сентября в рамках программы, утвержденной Вячеславом Владимировичем, отремонтируем спортивную площадку на улице Гостенской. Внесем небольшие корректировки в разработанную концепцию», - поделился планами с белгородцами мэр Юрий Галдун.

Мэр также сообщил, что с горожанами обсуждались детали ремонта. «Решили, что нет необходимости в беговых дорожках – рядом набережная Везелки, добавим баскетбольные кольца, больше лавочек, урн», - сообщил мэр.

Белгородцы планы поддержали и заодно пожаловались на работу управляющей компании одного из микрорайонов. «Постараемся помочь решить проблему», - пообещал градоначальник.