Почтовики Белгородской области обновят автопарк

На почтовые маршруты Белгородской области выйдут 47 новых автомобилей. Среди них 22 машины марки «ГАЗ», 11 - LadaLargus, 8 - FordTransit. Поставка новых автомобилей началась с декабря прошлого года и продолжится в 2021 году.

Всего в автопарке Белгородской области 171 автомобиль. Они доставляют почту по 302 почтовым маршрутам в регионе общей протяженностью 43 642 км. Новые машины будут курсировать по всем районам региона. 6 автомобилей уже пополнили автопарки Алексеевского, Старооскольского, Валуйского, Ракитянского, Шебекинского и Яковлевского почтамтов.

Все автомобили окрашены в синий фирменный цвет, брендированы логотипом и оснащены проблесковыми маячками и сиреной. На каждом установлена система экстренного реагирования при авариях, а также система мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Она позволяет в любой момент определить местонахождение почтовой машины.