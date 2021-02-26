Под Белгородом патрульный автомобиль во время погони съехал в кювет. Фото: "КП" Архив

Происшествие случилось утром, 26 февраля в Белгороде. По предварительным данным, около 08 часов 20 минут экипаж ДПС на улице Калинина подал водителю «Рено Сандеро» жест об остановке. Однако тот не остановился и направился в сторону северо-восточного обхода города. Во время преследования иномарки патрульная «Лада Калина» съехала в кювет.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что никто из сотрудников полиции не пострадал. Сейчас автоинспекторы устанавливают личность скрывшегося водителя.