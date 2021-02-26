В историческом центре Белгорода, на Свято-Троицком бульваре, убирают мусор

Фото со страницы ВКонтакте Ольги Медведевой.

О начале работ по уборке мусора в историческом центе Белгорода, на Свято-Троицком бульваре, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила председатель горсовета областного центра Ольга Медведева. Она подчеркнула, сейчас в старейшем городском квартале проводится уборка сухостоя, но в ближайшее время планируется провести субботник. При этом Ольга Медведева отметила, что узнала о плохом состоянии квартала от группы активных белгородцев во главе с краеведом Павлом Альбощим.

Председатель городской Думы также посетила исторический центр, чтобы убедиться в его заброшенности. А после совместно с управлением «Белгорблагоустройство» был разработан график регулярной уборки.