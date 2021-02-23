Шебекинские спортсмены стали победителями в чемпионате Белгородчины по плаванию. Фото пресс-службы администрации Губкинского горокруга.

Спортивные соревнования по плаванию проходили в Старом Осколе. По итогам турнира шебекинские ребята показали достойный результат, завоевав восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.

В чемпионате и первенстве Белгородской области по плаванию, а также в отборочных соревнованиях в финал V летней Спартакиады молодежи России принимали участие 16 спортсменов из города Шебекино.

При этом Кирилл Меркотун выполнил норматив Кандидата в мастера спорта, а Екатерина Попова – норматив 1 взрослого разряда.