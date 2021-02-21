Белгородцев предупреждают о снеге, гололеде и повышении температуры до плюсовых значений

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Зима потихоньку начинает сдавать позиции. По данным белгородских синоптиков, 21 февраля В Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами в некоторых районах региона пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем возможны мокрый снег, туман, гололед. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Белгороде ночью температура составит 7-9 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.