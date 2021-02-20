Аферистка под видом давней знакомой похитила у пожилой оскольчанки деньги

Пока большинство аферистов работают удаленно, используя возможности телефона и сети Интернет, некоторые последователи Остапа Бендера работают по старинке. На днях в полицию Старого Оскола пришла 68-летняя пенсионерка, которая сообщила, что собственноручно отдала деньги мошеннице.

По предварительным данным, пожилая женщина встретила в микрорайоне Королева незнакомку, которая завела с ней разговор под видом давней знакомой. Пенсионерке было неловко признаться, что она не может ее вспомнить. Она поддержала беседу и попалась в сети злоумышленницы, отдав ей 7000 рублей. Ведь та уверяла, что ей якобы срочно нужны деньги на покупку лекарства.

- Придя домой, пенсионерка поняла, что никогда прежде не видела подозреваемую, после чего обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Правоохранители задержали подозреваемую по горячим следам. Ею оказалась 57-летняя жительница Губкина. Потратить нечестно заработанные деньги она не успела, правоохранители их изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские проверяют ее на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.