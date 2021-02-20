В Старом Осколе на пожаре погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

За минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 4 пожара. К сожалению, в результате пожара, который произошел в Старом Осколе, погиб мужчина.

Сообщение о том, что в жилом доме на двух собственников, расположенном в Старом Осколе по улице Южной произошел пожар, поступило вечером 19 февраля. К месту происшествия незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7 и №6. В результате происшествия в одной из комнат огнем были повреждены мебель и вещи. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1971 года рождения. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неосторожность при курении.

В этот же день в 7 часов 25 минут поступило сообщение о пожаре в летней кухне в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Огонь повредил потолочное перекрытие, были закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Для ликвидации привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 52.

В 22 часа 19 минут поступило сообщение о пожаре в сарае в селе Палатово Красногвардейского района. По предварительной версии, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Пожар был ликвидирован в 23 часа 05 минут дежурным караулом пожарно-спасательной части № 44 и добровольной пожарной команды.

В 22 часа 43 сообщили, что в селе Масловка Ровеньского района горит сарай. В результате происшествия хозяйственная постройка была полностью уничтожена огнем. Кроме того, огонь перекинулся на рядом стоящий сарай, повредив его по всей площади. К пожару, по предварительной версии, мог привести недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 34, № 35 и администрация Харьковского сельского поселения.