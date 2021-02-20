В Белгороде не будут строить крематорий.

В Белгороде не будут строить крематорий. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. От подчеркнул, что побывал на месте предполагаемого строительства крематория 19 февраля, поговорил с возмущенными жителями и выяснил, что для возведения объекта нет ни подходящего участка, ни средств. Вячеслав Гладков, в частности, отметил:

- Выехал на место предполагаемого строительства крематория. Убедился: стройка не идет. Даже земельный участок не сформирован – не оформлен. Деньги ни областные, ни муниципальные не выделялись. Поговорил с возмущенными жителями. Напряжение большое. Понятно почему – рядом с их домами уже находятся свалка и кладбище. И любой даже законный новый объект со сложным функционалом вызывает отторжение. Поэтому строительства объекта не будет.