23-летний белгородец, лишенный права управлять авто, пытался откупиться от сотрудников ГИБДД. Фото: "КП" Архив

Новооскольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Корочанского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки за незаконное бездействие). Молодой человек, лишенный права управлять авто за пьяную езду, пытался откупиться от сотрудников ГИБДД.

Во время следствия выяснилось, что 17 февраля 2021 года подозреваемый, которого лишили права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, в селе Мелихово был вновь остановлен сотрудниками. Для составления протокола об административном правонарушении его пригласили в салон служебного автомобиля начальника ГИБДД по Корочанскому району. Там он передал должностному лицу взятку в сумме 15 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Сотрудник полиции сообщил о противоправных действиях своим коллегам.