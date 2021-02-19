На Белгородчине разберутся с некачественным ремонтом новооскольской школы. Фото: "КП" Архив

Новооскольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту ненадлежащего капитального ремонта в общеобразовательной школе № 3 Нового Оскола. Следственный комитет заинтересовало, в том числе, почему при облицовке фасада были использованы сильно горючие материалы

Уже установлено, что между администрацией школы и строительной компанией был заключен контракт о производстве капитального ремонта здания школы, в том числе по облицовке фасада здания специальными облицовочными панелями. Ремонтные работы были произведены. Но при облицовке фасада здания использованы алюминиевые панели, которые относятся к группе горючести Г4 (сильно горючие материалы). Это не соответствует техническому заданию к контракту, а также противоречит нормам, согласно которым на зданиях общеобразовательных организаций должны применяться фасадные системы с применением негорючих материалов облицовки, выполненных из материалов группы Г1 (слабо горючие).

Облицовочные панели изъяты для проведения судебной экспертизы. Также изъята коммерческая документация, касающаяся проведения ремонта. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-службы ведомства.