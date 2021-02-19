В Белгородской области зарегистрированы еще три смерти от заражения коронавирусом

В Белгородской области зарегистрировано еще три смерти от заражения коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончалось еще три жителя. Также за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 135 новых случаев заражения. Из них 60 – в Старооскольком городском округе.

Скончавшиеся — жительницы Губкинского городского округа 1939 года рождения и Красногвардейского района 1946 года рождения, проходившие лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Еще одна жительница Шебекинского городского округа 1951 года рождения проходила лечение в Городской больнице №2.

На госпитализации по состоянию на 19 февраля находится 984 человека, 55 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.