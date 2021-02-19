58-летняя жительница Губкина обворовала своего 36-летнего соседа. Фото: "КП" Архив

В губкинский отдел полиции обратился 36-летний местный житель, который сообщил о пропаже денег. Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 58-летняя ранее не судимая местная жительница. Женщина, воспользовавшись случаем, вытащила 25 тысяч рублей из куртки соседа, который зашел к ней в гости, сообщает региональная пресслужбы УМВД.

Часть похищенных денег женщина уже успела потратить, остальные изъяли полицейские.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.