За прошедшие сутки на пожарах в Белгородской области погибло два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Пожары, связанные с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и нарушением правил монтажа электрооборудования, зачастую приводят к трагическим последствиям. Так, за прошедшие сутки в селе Иловка Алексеевского горокруга погиб мужчина, в Томаровке Яковлевского горокруга спасатели обнаружили труп мужчины.

Сообщение о пожаре в селе Иловка Алексеевского городского поступило 18 февраля в 8 часов 57 минут. К месту был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №16, №27 и добровольная пожарная команда села Иловка. Прибыв, к месту происшествия, огнеборцы приступили к ликвидации возгорания. К сожалению, в ходе работ был обнаружен погибший мужчина 1960 года рождения.

В этот же день в 3 часа 11 минут поступило сообщение о пожаре в поселке Томаровка Яковлевского городского округа. Произошел пожар в жилом кирпичном доме. В результате огонь повредил вещи и мебель по всей площади дома, а спустя некоторое время спасатели обнаружили погибшего мужчину 1978 года рождения. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 37, № 36 и добровольная пожарная дружина Томаровской территории.