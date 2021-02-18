Белгородские инспекторы ГИМС держат на особом контроле места зимней рыбалки

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Февраль - последний месяц зимы и время для любителей зимней рыбалки напоследок насладиться любимым хобби. В связи с этим на территории Белгородской области в ежедневном режиме проходят профилактические рейды по водоемам области. Под особый контроль попадают традиционные места зимней рыбалки, прибрежные территории у населённых пунктов, а также опасные места на льду. Даже в морозную погоду лед на реках и озерах продолжает представлять большую опасность. Несмотря на низкую температуру воздуха, он может быть хрупок: в местах течений, особенно быстрых, над тенистым и торфяным дном водоемов, в местах выхода подводных ключей, а также у камышей, и кустарников, которые произрастают по берегам.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области в рамках профилактических рейдов осуществляют мониторинг ледовой обстановки на водоёмах. Кроме того в ходе работы особое внимание инспекторы ГИМС уделяют любителям зимней рыбалки, напоминая им о мерах безопасности при выходе на лед, вручая памятки с правилами поведения и разъясняя что делать, если человек провалился в холодную воду. Индивидуальные беседы о правилах безопасности на льду провели со всеми гражданами.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.