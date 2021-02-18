Белгородец получил удар ножом в спину, пытаясь разнять подравшихся из-за него женщин

На днях в одном из домов города Шебекино отдыхала компания из пяти человек. По предварительным данным, во время застолья между двумя его участницами произошел конфликт, причиной которого стала ревность. Ссора переросла в драку. Мужчина, из-за которого сцепились дамы, попытался их разнять. Одну из них он толкнул на диван. Поднявшись, 33-летняя женщина схватила нож и ударила мужчину в спину.

Раненого 38-летнего шебекинца забрала скорая. Подозреваемую на месте происшествия задержали сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.