В Алексеевке экс-заведующую детским садом осудили за мошенничество. Фото: "КП" Архив

Алексеевской межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 48-летней бывшей заведующей детским садом. Она в течение года издавала приказы о принятии на работу на различные должности родственницы, которая на самом деле не работала.

Приговором Алексеевского районного суда экс-заведующая признана виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения, в крупном размере. Начисленные в качестве оплаты за «работу» родственницы деньги заведующая присвоила.

В результате мошеннических действий управлению образования администрации Алексеевского округа причинен материальный ущерб на 293 тысячи рублей.

При вынесении приговора судом учтены обстоятельства, смягчающие наказание – активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, полное возмещение причиненного ущерба.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимой наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года, с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.