Жительница Грайворонского округа ключом поцарапала чужой автомобиль. Фото: Архив КП

В дежурную часть УМВД России по городу Белгороду обратился 43-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что его автомобиль «Мицубиси» повредили. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя жительница Грайворонского городского округа, исцарапавшая чужую машину из мести. Ущерб, причиненный владельцу, составил около 77000 рублей.

По предварительным данным, накануне между подозреваемой и потерпевшим произошел конфликт на бытовой почве. Женщина решила отомстить обидчику и поцарапала его автомобиль, припаркованный возле дома, ключом.

Отделом дознания УМВД России по городу Белгороду в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело за умышленные повреждение имущества. Санкции статьи предусматривают наказание - лишение свободы до двух лет.