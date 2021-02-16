В крупном торговом центре Белгорода полиция задержала с поличным подозреваемую в воровстве

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде полиция пресекла магазинное воровство. В понедельник, 15 февраля, в одном из крупных торговых центров с поличным задержали 47-летнюю посетительницу.

Фигурантка засветилась дважды. По предварительным данным, 16 января, придя в магазин спортивных товаров под видом покупателя, она взяла брюки, джемпер, футболку и ботинки, после чего направилась в примерочную. Там жительница Яковлевского городского округа сняла с одежды магнитные бирки, сложила вещи в пакет и покинула зал. Стоимость похищенного оценили в сумму больше девяти тысяч рублей.

Спустя месяц она вернулась в тот же магазин с аналогичными намерениями. В этот раз на выходе женщину встретили оперативники. У нее нашли две похищенные футболки.

- Я оплачу штраф, и давайте разойдемся, - предложила посетительница. Но, судя по всему, встречаться с правоохранителями ей придется еще не раз.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело за кражу и составлен административный материал за мелкое хищение. Ей грозит до двух лет лишения свободы.