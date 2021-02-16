В Белгородской области пройдет конкурс семейных ансамблей. Фото пресс-службы администрации Шебекинского района

Фестиваль-конкурс семейных ансамблей «Мама, папа, я – музыкальная семья» проводится для возрождения традиций семейного музицирования, популяризации инструментального исполнительства, стимулирования творческой деятельности учащихся.

Участие в конкурсе могут принять обучающиеся на музыкальных отделениях детских школ искусств, детских музыкальных школ (инструменталисты) и их родители, а также ближаи шие родственники, которые владеют музыкальным инструментом. Конкурс состоится 14 апреля 2021 года в дистанционном формате. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 17 марта. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Белгородского регионального методического центра по художественному развитию.