Шебекинцу дали 10 суток админареста за уклонение от обязательных работ. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Житель Шебекино проведет 10 суток под арестом за уклонение от обязательных работ. За нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения житель Шебекино и был привлечен к административной ответственности. Ему назначили наказание - штрафа в 500 рублей за каждое нарушение.

В установленный законом 60-дневный срок должник административные штраф не оплатил. Тогда суд назначил ему наказание – обязательные работы, 20 часов за каждый неоплаченный штраф.

Судебные приставы Шебекинского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области вручили должнику постановление о возбуждении исполнительных производств, предупредили об ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ.

Спустя время, сотрудник органов принудительного исполнения установил, что мужчина к отбытию наказания не приступил, тем самым совершил новое административное правонарушение.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил шебекинцу 10 суток административного ареста. Необходимо отметить, что после отбывания административного ареста мужчине все же придется отработать еще и 40 часов, назначенных судом ранее.