У жителя Нового Оскола за долги арестовали снегоуборочную машину. Фото: "КП" Архив

Житель Нового Оскола оплатил административный штраф после того, как судебные приставы наложили арест на снегоуборочную машину и снегокат. Другие меры на должника должного воздействия не имели.

Мужчине назначили наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Административный штраф составил 30 000 рублей. Но в установленный законом срок нарушитель штраф не оплатил. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Так, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Также, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении жилого дома с земельным участком, предупредили его о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ. Но и эти меры на должника не подействовали.

Отметим, что должника неоднократно вызывали в отделение судебных приставов, но мужчина игнорировал требования судебного пристава, и не являлся на прием. Тогда судебные приставы выехали к нему на дом. Имущество должника, снегокат и машину для уборки снега арестовали, чтобы передать для дальнейшей оценки и реализации в счет погашения неоплаченного административного штрафа.

И только после всех этих мер должник оплатил штраф и исполнительский сбор в полном объеме.