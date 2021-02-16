Старооскольский алиментщик под видом владельца продал знакомому чужую «девятку»

В преступлении подозревают 51-летнего неработающего и судимого за алименты старооскольца. Фото: "КП" Архив

С заявлением о краже автомобиля в полицию обратился 42-летний житель Старооскольского городского округа. Он рассказал, что его «ВАЗ 21093», припаркованный возле жилого дома, пропал.

Оперативникам удалось выйти на след подозреваемого. В преступлении подозревают 51-летнего неработающего и судимого за алименты местного жителя.

По предварительным данным, мужчина приметил оставленную без присмотра машину. Под видом собственника он продал ее на запчасти знакомому, сказав, что потерял документы.

- Покупатель, не подозревая подвоха, сдал автомобиль в скупку лома черного металла. Салон авто и колеса правоохранители изъяли по месту его жительства, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Подозреваемый находится под подпиской. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.