Ежедневный скорый поезд из северной столицы в Белгород возвращается на линию. Фото: "КП" Архив

На официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» сообщили, что в условиях стабилизации эпидемической обстановки и снятия санитарных ограничений в субъектах Российской Федерации холдинг «РЖД» прогнозирует увеличение пассажиропотока в поездах дальнего следования в феврале и марте текущего года. Увеличение коснется круглогодичных поездов, которые курсируют по маршрутам Белгород - Санкт-Петербург, Вологда - Санкт-Петербург, Нижний Новгород - Москва, Астрахань - Москва, Волгоград - Москва, Пенза - Москва, Тольятти - Москва, Орск - Москва и другим. При этом поезд № 119/120 сообщением Санкт-Петербург-Белгород возвращается на маршрут в ежедневном режиме. Он отправится со станции Санкт-Петербург-Главный 17 февраля в 0:11 и прибудет на конечную станцию Белгород в ту же календарную дату в 21:00. Обратно из Белгорода поезд № 120 Белгород - Санкт-Петербург пойдет в первый раз после отмены 18 февраля в 9:38 и прибудет на конечную станцию Санкт-Петербург-Ладожский 19 февраля в 7:19.