В Белгородской области мужчина несколько раз ударил гостя кухонным топором по голове. Фото: "КП" Архив

Житель поселка Ракитное покинул застолье на скорой помощи. По предварительным данным, 22-летний приятель пришел в гости к 44-летнему знакомому. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Хозяину не понравилось поведение гостя, и ударил его в лицо, а, когда тот упал, нанес еще не менее трех ударов обухом кухонного топора по голове. Испугавшись, подозреваемый сам позвонил медикам.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. За такое преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.