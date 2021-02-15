Староосколец расплатился в магазине купюрой банка приколов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В пятницу, 12 февраля, в полицию Старого Оскола обратились представители одного из супермаркетов. Они сообщили, что при пересчете денег обнаружили в кассе среди пятитысячных банкнот купюру банка приколов. Полицейским удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 52-летний мужчина.

- По предварительным данным, мужчина нашел купюру банка приколов в одном из жилых дворов и решил приобрести на нее продукты питания и алкоголь в надежде, что продавец не заметит подделку, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За мошенничество мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Ведется дознание.