В Белгороде под колесами мусоровоза пострадала женщина

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 15 февраля, около 09 часов 20 минут на улице Макаренко города Белгорода. По предварительной информации, опубликованной на сайте УМВД области, в шестого дома 54-летний водитель автомобиля «МК-4554-06», двигаясь задним ходом, наехал на 41-летнюю женщину.

В соцсетях пишут, что на месте происшествия много крови. Пострадавшую увезла скорая помощь.

В пресс-службе УМВД уточнили, что пешеход получила травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.