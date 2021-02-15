Белгородские пограничники отмечают 28-ю годовщину со дня образования отдельного контрольно-пропускного пункта «Белгород».

Фото пресс-службы Пограничного управления.

История Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям началась 15 февраля 1993 года. В этот день в Министерстве Безопасности России был подписан приказ о формировании отдельного контрольно-пропускного пункта «Белгород».

За короткий исторический срок пройден огромный путь развития и преобразования из отдельной самостоятельной части, охранявшей государственную границу только на участке Белгородской области до Пограничного управления с участком ответственности, включающей в себя территорию нескольких субъектов Российской Федерации.

В сегодняшнее динамичное время существенно изменилась обстановка на Государственной границе Российской Федерации, усложнились задачи Пограничной службы, возросли ее роль и значение в общей системе обеспечения безопасности государства.

Приоритетными, ключевыми задачами Пограничного управления в непростых социально-экономических условиях стали защита экономических интересов государства, участие в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью, контрабандой, незаконным перемещением оружия и наркотиков. Подразделения Управления несут службу на территории 11 приграничных районах Белгородской и Воронежской областей. В зоне ответственности пограничников 19 пунктов пропуска через российско-украинскую границу: 3 авиационных, 6 железнодорожных, 10 автомобильных.

«Нехотеевка», «Шебекино», «Ровеньки», «Грайворон», «Белгород-аэропорт», «Воронеж-аэропорт», «Липецк-аэропорт» и другие пункты пропуска на участке ответственности полностью соответствует международным требованиям. В них созданы все условия для несения службы контрольных органов и удобства граждан, пересекающих границу. Комплексы оснащены современной системой видеонаблюдения, новейшими техническими средствами пограничного контроля, которые применяются в интересах обеспечения безопасности страны, делают пересечение государственного рубежа удобным для законопослушных граждан и непреодолимым для нарушителей.

Высокий профессионализм, честь, отвага - такие качества и сегодня отличают Белгородских пограничников. Это помогает выполнять с честью возложенную на них миссию – беречь и защищать Отечество.