Белгородцам предложили посчитать водоплавающих

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Белгородское отделение Союза охраны птиц России и сотрудники заповедника «Белогорье» пригласили белгородцев 16-17 января принять участие во Всероссийских учетах зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка – 2021. Водоплавающие птицы всё чаще остаются зимовать в cредней полосе Европейской России, Поволжье, южной Сибири и на Урале.

Строительство плотин привело к тому, что ниже водосбросов образовались свободные ото льда участки рек. Обширные пространства свободной ото льда воды образуются также в местах сброса тёплых вод ГРЭС и в больших городах. На этих участках остаются зимовать птицы. Чтобы выяснить, какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный учет водоплавающих. С 2015 года эта акция стала Всероссийской и носит название "Серая шейка".

Белгородцев пригласили к участию в акции, отметив, что учет – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими Белгородской области.