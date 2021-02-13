«Открытие» разместил выпуск облигаций

Книга заявок по выпуску облигаций банка серии БО-П07 была закрыта 10 февраля текущего года. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Благодаря активной работе в рамках премаркетинга – в частности, проведению вебинара для инвесторов на Московской бирже – спрос на облигации существенно превысил предложение, составив 23,5 миллиарда рублей. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с 10 до 15 миллиардов и дважды снизить ориентир по ставке купона до финального уровня 6,25 % годовых. 12 февраля выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического кредитно-рейтингового агентства АКРА на уровне AA(RU).

- В терминах значения премии к кривой ОФЗ (КБД Московской биржи), которая на момент закрытия книги заявок составила 113 б.п., книга заявок была закрыта на более качественных условиях, чем состоявшиеся ранее размещения выпусков облигаций крупнейших российских банков первого эшелона. Это подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов качественных показателей и сильных сторон Группы «Открытие» и формирует принципиально новый подход к позиционированию долговых обязательств банка «Открытие» на публичном рынке, – прокомментировал сделку заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Организаторами размещения облигаций выступили ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банк «Открытие», ООО «БК Регион» и ПАО Московский кредитный банк.